Monserrato, il piccolo Francesco ha fretta di venire al mondo e nasce in macchina sulla 554

È nato in macchina a pochi chilometri dal policlinico di Monserrato: il piccolo Francesco non ha avuto voglia di aspettare per conoscere papà Luca e mamma Alessandra. Una gioia la nascita di un figlio, una paura immensa se questa avviene in mezzo a una delle strade più trafficate della Sardegna, la 554: ma la natura non si sottomette alle esigenze del traffico o dei chilometri da percorrere per arrivare al primo punto di soccorso disponibile ed è così che ieri il fiocco celeste è stato appeso lungo la statale. “Ciao mi chiamo Francesco Paderi Sanna e sono nato in macchina arrivando in ospedale per fortuna stiamo tutti bene! Grazie agli angeli che ci aspettavano all’ingresso ma vi assicuro che ho perso 10 anni di vita” comunica il papà attraverso la sua pagina Facebook. Una storia a lieto fine che deve però porre l’attenzione su una problematica sempre più attuale, cioè quella dei presidi sanitari dove reparti e prestazioni vengono sempre più dimezzate. Il piccolo Francesco non è potuto nascere a Muravera, luogo di appartenenza, poiché non è presente il reparto di ostetricia.