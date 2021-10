Monserrato, il caso: “Ingresso vietato al Policlinico perché i tamponi son stati fatti a Oristano”

È arrivata, insieme a suo fratello, sabato sera, per visitare il padre, reduce da un delicato intervento chirurgico e ricoverato nel reparto di Cardiologia del Policlinico di Monserrato. Ma, all’ingresso, sono stati entrambi bloccati, nonostante stringessero tra le mani gli esiti dei tamponi molecolari, entrambi negativi, fatti all’ospedale di Oristano. A denunciare il caso, capitato a Maristella Collu e al fratello, è il marito Marco Efisio Pisanu, volto noto del mondo venatorio sardo e sindacalista della Cisl: “Il fatto è ancora più grave se pensiamo che avrebbero dovuto visitare loro padre, reduce da un intervento chirurgico e in uno stato di salute molto critico. Ho voluto raccontare questo spiacevole episodio non per fare polemica, ma per evitare che in futuro accadano situazioni analoghe, con conseguenti disagi per i familiari e per gli stessi pazienti”.

IL CHIARIMENTO DOPO IL CAOS – Marco Efisio Pisanu si è subito dato da fare, contattando il Policlinico. E quella che sembrava essere una regola quanto meno assurda si è rivelata essere “un errore. C’è stato un qui pro quo con i medici, ci siamo già scusati e l’equivoco è stato chiarito”, spiegano dallo stesso ospedale monserratino, “confermiamo che, per l’accesso, è indispensabile avere l’esito Negativo di un tampone, che però può essere fatto ovunque. Ieri sera i parenti del paziente sono potuti entrare in Cardiologia senza problemi”.