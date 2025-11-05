“L’ho evitato in extremis e lui è andato via ancor più veloce”. Nuove segnalazioni per il guidatore del monopattino selvaggio che va incontro ai pedoni a forte velocità per poi cambiare bruscamente traiettoria.

È emerso ieri il fenomeno del bullo in monopattino che ha quasi travolto una donna in via Dorgali e terrorizza i passanti.

Non solo: urla, insulta e minaccia. Un atteggiamento aggressivo, oltre che provocatorio, tanto che alcune residenti ne hanno talmente timore da dover chiedere a qualcuno (marito, amica, figlio) di accompagnarle quando escono in strada e di venirle a riprendere.

Il Comune non era a conoscenza di questa problematica e si rivolge ai cittadini: “Invitiamo a presentare denuncia presso gli uffici competenti, anziché limitarsi a segnalazioni anche sui social network. Informiamo costantemente le forze dell’ordine sugli eventi accaduti, le quali, come di consueto, sono sempre al fianco della comunità per garantire un intervento efficace, è fondamentale che i cittadini si rivolgano agli uffici preposti per presentare denunce formali. Le segnalazioni sui social network, pur utili per la diffusione, non sempre hanno il peso legale necessario per avviare procedure concrete. L’azione diretta presso le autorità competenti assicura che le problematiche vengano registrate ufficialmente e gestite secondo le normative vigenti. In questo modo, si contribuisce a una risoluzione più rapida e strutturata delle questioni sollevate. Vi invitiamo pertanto a privilegiare i canali ufficiali per la tutela dei vostri diritti e per il bene della collettività”.