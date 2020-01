Monserrato, i giovani della Lega contro Conte: “Il Governo investe sulle poltrone e disinveste su istruzione e cultura”. “Siamo molto preoccupati che la distanza, già evidente tra mondo scolastico e universitario si incrementi ulteriormente. È opportuno che gli studenti sappiano delle scelte folli del governo avvenute durante le vacanze di Natale. Per questo la Lega Giovani si è mobilitata davanti all’Istituto Industriale D.Scano di Monserrato con i propri volantini, nel 2020 serve dare una scossa!” Dichiara Andrea Piras, Coordinatore della Lega Giovani Sardegna.

“I giovani devono sapere che il Governo ha trovato i soldi per mantenere un Ministero in più, ma non trova il coraggio di investire sulla formazione e sull’educazione degli studenti italiani. La scelta di Conte di spacchettare il MIUR in due distinti ministeri, uno per la scuola superiore e uno per l’Università e la ricerca, rischia di creare uno scollamento tra i corsi di studio.

La svolta sta arrivando, siamo noi l’alternativa ad un governo che non investe con coraggio sul futuro dei giovani italiani. Noi della Lega Giovani Sardegna siamo al fianco degli studenti.

Andrea Piras con Federico Deidda (referente regionale scuole Lega), Matteo Milia (coordinatore provinciale Cagliari), Michele Marras (coordinatore cittadino Lega giovani Cagliari) e tutti i giovani coordinatori e militanti della Lega giovani Sardegna continueranno a lottare per la scuola!”, dicono i ragazzi della Lega.