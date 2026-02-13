Samassi, la piena del fiume Manno da il colpo di grazia alle carciofaie: colture sommerse dall’acqua, la produzione è pressoché compromessa. Si stimamo già centinaia di migliaia di euro di danni, agricoltori in ginocchio, in tanti non recuperanno nemmeno le spese di produzione. Il livello del fiume si è alzato all’improvviso, in poche ore la situazione è cambiata radicalmente. Lungo la statale 196, tra Samassi e Serramanna, in prossimità della curva del tenente, il fiume ha esondato arrivando a poche decine di metri dalla strada. Il vicesindaco Giacomo Onnis: “Ieri ennesima giornata difficile. Ad una situazione già ampiamente compromessa per le piogge di questi mesi, si è aggiunta la piena del fiume Mannu che prima o poi era da mettere in conto.

Ma sui tempi e le modalità di rilascio d’acqua dalle dighe stiamo approfondendo la questione, senza lasciare nulla al caso. La sicurezza delle persone e dell’abitato e la difesa del lavoro delle nostre aziende non può essere messa a rischio”.