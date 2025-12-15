Monserrato, l’ultimo saluto a Francesco Ambu, 91 anni, falciato da una macchina in corsa mentre attraversava la strada: domani verrà celebrato il funerale.

Una città commossa accompagnerà per il suo ultimo viaggio a Francesco Ambu, l’anziano che ha perso la vita due giorni fa in seguito a un incidente stradale. Stava attraversando in via Giulio Cesare quando una vettura lo ha travolto. L’uomo è deceduto a causa del forte impatto.

Molto conosciuto in città, la sua tragica morte ha suscitato sgomento e dolore. “Era una persona molto buona, siamo profondamente dispiaciuti” ha espresso il sindaco Tomaso Locci, che ben conosceva Ambu.

Domani sarà il giorno dell’addio, del funerale che si svolgerà nella parrocchia di Sant’Ambrogio.