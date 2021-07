Monserrato, animale protetto investito e ucciso in via Riu Mortu

Un pollo sultano travolto, probabilmente da un’auto e ucciso. Il corpo ormai senza vita dell’animale è stato trovato nella tarda mattinata di ieri da un’automobilista in via Riu Mortu a Monserrato. Si tratta una specie rara e protetta. Non è facile da vedere, vive nei canneti ed è piuttosto timido. E’ grande come un pollo, appunto è blu intenso con il becco e le zampe rosse. “E’ una cosa molto triste che un animale protetto finisca così”, dichiara Chicco Gallus, autore delle immagini scattate nella tarda mattinata di ieri. Il pollo sultano è una specie rara a livello regionale e nazionale. In Italia è stanziale solo in Sardegna con una popolazione che si aggira intorno alle 440-600 coppie.