Dopo il sospiro di sollievo da parte della famiglia, la terribile notizia. Eros Spignolini si è spento in queste ore al Policlinico di Monserrato. A scriverlo è la sorella:

“Mio fratello Eros ci ha lasciato. Grazie a tutti per tutto quello che avete fatto in questi giorni. Condivisioni, ricerche e preghiere. Grazie”.

Eros si era allontanato venerdì scorso dal policlinico ed è stato ritrovato grazie al grande lavoro dei soccorritori. Nonostante le cure, il 50 enne di Decimomannu se ne è andato, lasciando sgomenti familiari e amici che avevano appena gioito per il suo ritrovamento.