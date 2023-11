Mondo della sanità in lacrime a Cagliari, addio al noto pneumologo Pietro Greco

Mondo della sanità in lacrime per la morte di Pietro Greco. Nato nel 1951, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Cagliari nel 1977, Greco, pneumologo, è stato primario di Pneumologia all’Ospedale Fratelli Crobu di Iglesias dal 1991. “Aveva tenuto la pneumologia al massimo livello”, ricorda l’assessora comunale alle Politiche sociali di Cagliari Viviana Lantini, “lo ricordiamo tutti con stima e affetto”. Recentemente lavorava presso la Nuova Casa di cura di Decimomannu.

Socio dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologo Ospedalieri) e dal 1998 della “Société de Pneumologie de Langue Française” e della Mediterranean Thoracic Society. Redattore della rivista “Il Bollettino Scientifico del F.lli Crobu” dal 1994.

Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento e seminari di formazione manageriale e teorico pratici oltre a frequenze in altri ospedali e congressi nazionali ed internazionali; è stato relatore e moderatore in diversi corsi e congressi regionali e nazionali; è autore di una cinquantina di pubblicazioni scientifiche. Era un esperto del Ministero della Salute per il programma di ECM.