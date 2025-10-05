Sale sul bus senza biglietto, viene fatto scendere e tenta di bucare una ruota: è accaduto ieri nella tratta Sanluri-Cagliari. Il giovane, alla fermata di Monastir, ha tentato di ingannare l’autista presentando lo screenshot di un vecchio biglietto.

Alcuni passeggeri hanno mostrato preoccupazione per la reazione del ragazzo che, per forza, voleva raggiungere la città: l’autista ha mantenuto la calma e l’autobus è ripartito senza conseguenze per i passeggeri, né per il conducente.

A riferire quanto accaduto sono stati alcuni viaggiatori che hanno messo in evidenza la criticità della tratta soprattutto il sabato sera.