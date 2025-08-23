Monastir presa d’assalto dai vandali: cumuli di rifiuti nella piazza del paese e distrutte le cassette a disposizione della comunità.

Un degrado generato da pochi incivili che causa malumori e sconcerto tra i residenti, i quali, impotenti, subiscono le azioni di chi deturpa e distrugge il bene di tutti. La piazza del paese, Padre Pio, è stata scambiata per una discarica: cumuli di stracci sono stati gettati in mezzo al verde, a fianco alla recinzione. La segnalazione giunge da un residente che ha immortalato lo spiazzo deturpato.

Non solo: stamattina è stata la sindaca Ugas a mettere in evidenza un altro sfregio al paese. Tre porta cassette sono state rese inutilizzabili: già tempo fa erano state danneggiate. Ora sono completamente distrutte. In paese è attivo il sistema di videosorveglianza, si spera, quindi, attraverso le immagini riprese, di identificare i responsabili.