Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Pula, con il supporto dei reparti specializzati N.A.S. e N.I.L. di Cagliari e con la collaborazione della Polizia Locale, hanno dato vita a un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, che ha portato a significativi provvedimenti in ambito penale e amministrativo.

Le verifiche hanno interessato sia la circolazione stradale, sia le principali attività di intrattenimento della zona.

Nel corso dei posti di controllo, un 23enne residente ad Assemini è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza, con valori alcolemici superiori al limite consentito. Un 41enne residente a Portoscuso si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, venendo anch’egli deferito come previsto dalla normativa vigente. Un 31enne cagliaritano, infine, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana.

Parallelamente, le attività di controllo hanno riguardato una nota discoteca della zona, dove i militari, unitamente ai reparti specializzati e alla Polizia Locale, hanno riscontrato gravi irregolarità in materia lavorativa e sanitaria. Su 22 dipendenti presenti, 4 sono risultati impiegati “in nero”, circostanza che ha determinato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale e l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 18.100 euro. Contestualmente, sono state impartite prescrizioni in materia di igiene e salubrità degli ambienti.