Modella cagliaritana molestata su Facebook da un fotografo: “Fai anche altro?”

E’ stata contatta da un fotografo cagliaritano per motivi di lavoro. Ma durante la conversazione di carattere professionale, Margherita Delitala attrice e modella cagliaritana, ha ricevuto avances molto pesanti. E così ha deciso di pubblicare nella propria pagina Facebook lo screen con lo scambio di messaggi per mettere in guardia altre modelle.

Dopo un primo approccio e uno scambio di messaggi arriva la domanda offensiva: “Ma tu fai solo shooting o, eventualmente (con carattere maiuscolo, ndr), anche altro?” Lei risponde: “In che senso”? E il fotografo esplicito: “Nel senso che ci sono modelle che a volte uniscono l’utile al dilettevole”. A quel punto Margherita Delitala tronca la conversazione: “Io mi auguro che tu stia scherzando”, replica seccata, “io sono una modella non una puttana. Non ho più voglia di fare shooting con te, non mi sembri un professionista affidabile. Dovresti vergognarti. E’ per colpa di persone come te se io e molte altre modelle dobbiamo procurarci la scorta ogni volta che andiamo a fare shooting con fotografi sconosciuti”.

“Questo non è professionale e non è etico”, ha aggiunto l’attrice su Facebook commentando l’accaduto, “siccome è un fotografo di Cagliari, se altre modelle vogliono tutelarsi, scrivetemi in privato. A Cagliari”, ha aggiunto, “ci sono moltissimi fotografi seri. La cui professionalità non può e non deve essere messa in discussione. Questo tizio non deve ledere una categoria di professionisti seri e affidabili. Ma a causa di persone come lui”, conclude, “intorno al nudo artistico c’è ancora un alone di indecenza e disagio”.