Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Minimax: Fuoritutto Estivo – Offerte Imperdibili per un’Estate Indimenticabile!

L’estate sta per concludersi, ma le sorprese da Minimax sono appena iniziate! I megastore Minimax di Sestu e Selargius lanciano la loro incredibile Fuoritutto Estivo, con migliaia di sconti fino al 50% su quasi tutti gli articoli estivi. È l’occasione perfetta per fare il pieno di prodotti di alta qualità a prezzi stracciati, e godersi al massimo gli ultimi giorni d’estate.

Sconti Irresistibili su Tutto per l’Estate

Da Minimax, trovi tutto ciò di cui hai bisogno per vivere un’estate all’insegna del comfort e del divertimento. Approfitta degli sconti sui reparti:

Mare e Piscine: Teli mare, sdraio, ombrelloni, giochi gonfiabili e tutto il necessario per le tue giornate in spiaggia.

Arredo Esterno Estivo: Tavoli, sedie, lettini e accessori per creare il tuo angolo di paradiso all’aperto.

Protezioni Solari: Crema solare, spray protettivi e accessori per proteggere la tua pelle sotto il sole.

Articoli per il Mondo della Piscina: Piscine gonfiabili, filtri, cloro e tutto il necessario per mantenere la tua piscina perfetta.

Outdoor: Tende da campeggio, tavolini pieghevoli, sedie da campeggio e accessori per le tue avventure all’aria aperta.





Non Perdere l’Occasione

L’offerta di fine stagione Fuoritutto Estivo è valida fino a esaurimento scorte. Non aspettare troppo, vieni subito nei nostri punti vendita per scoprire tutte le offerte e trovare tutto ciò di cui hai bisogno per concludere la tua estate in grande stile.

Segui le Nostre Offerte

Minimax aggiunge nuove offerte ogni settimana, per garantirti sempre il massimo risparmio. Non perderti nulla! Segui le nostre promozioni sui social e sul nostro sito web per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e sugli sconti più vantaggiosi.

Dove Trovarci

Minimax Sestu: Ex S.S. 131 Km 10,500

Minimax Selargius: S.S. 554, angolo via Lazio

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Minimax è il tuo alleato per un’estate indimenticabile e conveniente!

Minimaxitalia.it