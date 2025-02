Le scritte sono comparse in via S’Iscala, una zona priva di telecamere di sorveglianza, rendendo più difficile l’identificazione dei responsabili. Al momento, il sindaco Pasquale Mereu, che ha detto di essere dispiaciuto ma di non avere paura, invitando chi ha bisogno di parlare con lui ad andare in municipio, non ha ancora sporto denuncia. I carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare gli autori di questa minaccia

Immediata la solidarietà della presidente dell’Anci che sui suoi social ha pubblicato le foto che vedete. “A questo clima, risponderemo compatti, in un solo modo: col dialogo e la democrazia. Con le nostre assemblee e i consigli comunali che verranno convocati a brevissimo in maniera congiunta dove continueremo a ripetere che non è la violenza e l’intimidazione la strada ma la parola e le azioni che ogni giorno compiono la stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Per i violenti, e per chi agisce nell’ombra, qui non c’è posto”, dice Falconi.