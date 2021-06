“Rappresenta il sacrificio dei soldati italiani”, a Quartu la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Quartu Sant’Elena, conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: il 16 giugno le celebrazioni.

L’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena ha deciso di aderire in forma solenne alle celebrazioni commemorative previste nell’ambito del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, conferendo la Cittadinanza onoraria a colui che ben rappresenta il sacrificio dei soldati italiani dispersi in guerra.

La data del 16 giugno è stata prescelta in quanto in quello stesso giorno, nell’anno 1918, occorreva la morte del nostro concittadino Capitano Eligio Porcu M.O.V.M. della Brigata Reggio, che sul Montello fermò la penetrazione austriaca sulla riva destra del Piave, segnando così le successive sorti del Primo conflitto mondiale.

Il programma delle celebrazioni sarà articolato in due distinti momenti: alle 9 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Sant’Elena, verrà depositata una corona d’alloro con il tributo d’Onore ai Caduti. La cerimonia avverrà in forma ristretta In ossequio alle vigenti norme di sicurezza anti-covid, alla presenza della Presidentessa del Consiglio Rita Murgioni, dei Rappresentanti di Polizia e Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche locali.

Alle ore 16 il consiglio comunale di Quartu Sant’Elena si riunirà in seduta plenaria per dare lettura della delibera avente ad oggetto il riconoscimento della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto alla presenza del sindaco Graziano Milia.