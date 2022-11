“Mi ha aggredito a Cagliari una guardia della discoteca”: invece era ubriaco ed è stato arrestato e ha patteggiato. Il 18 novembre, a Cagliari, al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne di Gonnosfanadiga, operaio il quale alle precedenti ore 01:50, aveva richiesto un intervento alla Centrale Operativa 112 e riferito di essere stato aggredito da un addetto alla sicurezza della discoteca “Soho” in via Newton. Giunti sul posto i militari apprezzavano che il predetto non presentasse lesioni apparenti, ma si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta a verosimile abuso di bevande alcolica, motivo per cui gli era stato impedito l’accesso al locale dal personale di vigilanza. Il giovane veniva dunque invitato dai Carabinieri ad allontanarsi dal luogo e a sporgere eventuale querela. A quel punto il 20enne con uno scatto improvviso, si dirigeva nuovamente verso l’ingresso del locale e si scagliava contro un altro addetto alla sicurezza. A quel punto il giovane opponeva resistenza ai Carabinieri che intervenivano e proferiva al loro indirizzo espressioni dal contenuto ingiurioso e minaccioso; in considerazione dello stato di agitazione psicofisica di questi, veniva trasportato da personale del 118 presso il policlinico di Monserrato ove, colto da improvviso stato di agitazione, rovinava a terra e si procurava “piccole ferite della mucosa labiale”. Il giovane, tratto in arresto, su disposizione dell’A.G., è stato tradotto presso il Tribunale, ove all’esito della direttissima, l’arresto è stato convalidato ed in accoglimento alla richiesta di patteggiamento, è stato condannato a mesi 3 di reclusione, con sospensione della pena.