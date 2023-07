Mezzi nuovi e a emissione zero a Selargius: il servizio di igiene urbana diventa sostenibile

La flotta della San Germano – gruppo Iren, gestore del servizio di Igiene urbana di Selargius si rinnova. Ieri mattina sono stati presentati i nuovi mezzi supertecnologici e a prova di inquinamento: otto veicoli full elettric per lo spazzamento e altre tre spazzatrici, due a combustione Diesel e una elettrica, ufficialmente in funzione da domani. L’inaugurazione informale nell’area di via Fermi, alla presenza dell’assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa. “È un altro passo importante per il proseguimento della nostra collaborazione con la Società operativa da marzo, che sono certo saprà dare le giuste risposte al territorio e alla cittadinanza”, premette l’assessore Gessa. “La conferma che l’attenzione al rispetto dell’ambiente passa anche attraverso politiche sostenibili che non possono prescindere dalla tipologia dei mezzi”. Al suo fianco il responsabile commerciale San Germano per la Sardegna Stefano Corda: “Con i nuovi mezzi a disposizione siamo riusciti a rendere la nostra flotta quasi totalmente elettrica, con l’abbattimento dei consumi e una notevole riduzione delle emissioni di cui beneficerà tutto il territorio e che rappresenta la strada doverosa per il futuro. Continuiamo a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio”.