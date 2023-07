Guerra a Capoterra, lo staff del sindaco “accusato di essersi impossessato della pagina Facebook”

Nuovo scontro all’interno di quella che era la solida coalizione di Beniamino Garau, dopo la revoca delle deleghe e l’azzeramento della giunta, ora composta solo da tre assessori, a causa di divergenze soprattutto con il PSd’AZ, da qualche tempo la comunicazione tramite social del primo cittadino è stata oscurata. Come ha comunicato lo stesso sindaco attraverso il suo profilo privato, “le mie pagina Facebook Instagram e Messenger, risultano inattive. Ad oggi non è possibile neanche visualizzare il pregresso, il tutto dovuto ad una azione messa in atto da terzi.

In attesa di potermi riappropriare delle mie pagine e di risolvere nelle dovute sedi, vi chiedo cortesemente di condividere questo messaggio in modo che i miei concittadini possano scrivermi su questo profilo”. I collaboratori, in malattia da tempo, del primo cittadino hanno ricevuto una diffida da parte dell’avvocato del Comune a nome del sindaco che “ci invita a restituire le password” spiega il collaboratore Fancello. Queste pagine sono nate in campagna elettorale, io e Alessandro Migliarese non abbiamo i dati di accesso, la pagina è gestita ed è di proprietà di terzi, e quindi sono totalmente estraneo ai fatti come ho anche già dichiarato in una nota inoltrata al settore affari legali del Comune di Capoterra e visto che mi sono trovato diffidato da parte del legale del Comune di Capoterra, con diffida scritta su incarico del Sindaco Beniamino Garau, voglio precisare che queste gravissime accuse sono del tutto infondate e totalmente false. Pertanto, sono costretto a tutela della mia persona e della mia immagine professionale a difendermi nelle sedi più opportune”.