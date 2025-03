Un bambino di 10 anni, messo alla guida per gioco, ha accidentalmente investito un uomo di 42 anni, proprietario dell’auto, ora ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto a Ossi, vicino Sassari, al termine di una festa di compleanno. Il 42enne, prima di riaccompagnare a casa il piccolo, figlio di un amico, lo ha fatto salire al posto di guida invitandolo a spostare l’auto. Mentre l’uomo stava entrando nel veicolo, il piccolo ha perso il controllo della frizione, facendo avanzare bruscamente l’auto e schiacciandolo tra la portiera e il muro. Soccorso dal 118, l’uomo è stato rianimato dopo un arresto cardiaco e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato in coma farmacologico. I carabinieri di Ossi hanno trasmesso un’informativa sui fatti alla procura di Sassari.