Meteo Sardegna, sull’Isola ritornano sole e temperature miti: massime di 19 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per martedì 6 dicembre La giornata sarà stabile in tutta l’Isola. Nel pomeriggio transiteranno nubi di passaggio. Il clima sarà mite. Vediamo nei dettagli con gli esperti di 3b Meteo:. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento previsto dal pomeriggio alla sera, e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta l a giornata, con qualche addensamento al pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Il mare sarà da calmo a poco mosso per l’intera giornata, come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio alla sera e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Est-Nordest. Avremo dunque una giornata mite, con temperature più alte della media stagionale e non pioverà. Questo clima ci permetterà delle belle, salutari passeggiate all’aria aperta per ammirare nelle strade la magica atmosfera natalizia. Vi invito a continuare ad aggiornarvi con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.