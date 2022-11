Meteo Casteddu, venerdì di sole e poche nuvole sull’Isola: picchi di 24 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 11 novembre. La Sardegna sarà caratterizzata da cielo in prevalenza soleggiato, con qualche compatto annuvolamento a tratti sui settori orientali. Le temperature continueranno a essere al di sopra della media stagionale con punte di 24°C. Confrontiamo le 4 province storiche dell’isola con gli esperti di 3 B Meteo: A Cagliari sono previste nubi sparse alternate a schiarite, nell’arco dell’intera giornata. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà bellissima, con sole splendente. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Est. Il mare sarà mosso per tutto il giorno, come rilevato da Meteo.it.

Passiamo nuovamente a 3B Meteo per la provincia di Oristano dove regnerà il sole. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e provenienti da Est, al pomeriggio deboli e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. La provincia di Nuoro sarà caratterizzata da tempo variabile con schiarite in aumento durante il pomeriggio. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. Il mare sarà calmo o poco mosso per tutta la giornata, come si evince da Meteo.it. Questo autunno travestito da primavera prosegue e pare non stancarsi di regalarci calde giornate per lo più soleggiate. Vedremo nei prossimi giorni come si comporterà il tempo in Sardegna, continuate a seguirci con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.