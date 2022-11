Monserrato, sfonda la vetrata della casa dell’ex per chiederle di tornare insieme

Sfonda la vetrata di casa della propria ex per chiederle di tornare insieme. Ieri a Monserrato negli uffici della stazione dei carabinieri una donna ha denunciato il proprio ex compagno 43enne, disoccupato con precedenti denunce a carico, attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, ieri sera, verso le 23, mentre la donna si trovava all’interno della propria abitazione con i due figli minori, è riuscito a fare ingresso nell’appartamento dopo essersi arrampicato al tubo di una grondaia e aver raggiunto l’appartamento, è entrato frantumando il vetro di una porta finestra. Lo scopo dell’uomo era quello di convincerla a proseguire il loro rapporto sentimentale. Grazie anche all’aiuto dei vicini accorsi in aiuto dopo il baccano provocato dall’ effrazione, l’intruso, costretto alla fuga, si è allontanato, riuscendo però prima a danneggiare l’auto della propria vittima. Dopo la segnalazione da parte dei carabinieri alla Magistratura di quanto accaduto è probabile che possa tornare in carcere.