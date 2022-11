Meteo Casteddu, un weekend tra temporali e nuvole su tutta l’Isola

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 26 novembre. Nell’Isola si prevede tempo instabile con temporali sparsi. Le temperature saranno in lieve diminuzione. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo meglio nei dettagli dagli esperti di 3b Meteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi sparse al mattino. Nella notte sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà nuvoloso con nubi in progressivo aumento e con deboli piogge durante le ore pomeridiane che raggiungeranno gli 8 mm . In serata rasserenerà. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordest per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata con onde che supereranno i 2 metri, come rilevato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la notte sono previsti 9 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco con 28 mm di pioggia. Rasserenerà in serata. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso come riportato da Meteo.it. Sarà un sabato da trascorrere principalmente al chiuso, magari con il caminetto acceso, un bel film, un divano e tanti popcorn, ovviamente in buona compagnia. Continuate a tenervi informati sulle previsioni del tempo con Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. Buon fine settimana! A cura di Claudia Saba.