Meteo Casteddu, sulla Sardegna un weekend autunnale: temperature in calo, nuvole e pioggia

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per sabato 12 novembre. Domani ci sveglieremo con il sole che durerà solo fino alla prima parte della giornata per poi essere coperto dalle nubi in aumento in arrivo da Nordest, con il rischio di qualche pioggia anche a carattere temporalesco sul versante tirrenico e Cagliaritano. Le temperature subiranno un lieve calo termico. Guardiamo nei dettagli le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, dagli esperti di 3B Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà poco mosso Nella provincia di Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti previsti al pomeriggio e alla sera. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata, come rilevato da Meteo.it.

Spostiamoci nuovamente su 3B per la provincia di Oristano che avrà un cielo in prevalenza poco nuvoloso, soggetto a annuvolamenti a partire dal pomeriggio e durante la sera. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro è previsto cielo sarà poco nuvoloso con addensamenti previsti dal pomeriggio fino alla sera. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 9°. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord. Il mare sarà poco mosso, come riportiamo da Meteo.it. Insomma, un week-end un pochino cupo e leggermente più fresco del solito, ma con temperature sempre al di sopra della media stagionale. Continueremo a tenervi informati sull’evolversi delle condizioni climatiche nell’isola, voi continuate a seguirci sempre con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 Buon fine settimana! A cura di Claudia Saba