Meteo Casteddu, sulla Sardegna i temporali anticipano un weekend di freddo e fulmini

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 9 dicembre. Nel pomeriggio di domani la Sardegna sarà raggiunta da una nuova perturbazione. Durante la serata si verificheranno precipitazioni anche di forte intensità. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nei dettagli con gli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno saranno deboli e provenienti da Est-Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dalle ore pomeridiane che andranno a intensificarsi durante la sera. Sono previsti 17 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà molto mosso, con onde che potrebbero arrivare a 1,7 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che si assorbiranno nel pomeriggio per riprendere durante le ore serali con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge durante le ore pomeridiane che andranno a intensificarsi in serata con rovesci anche a carattere temporalesco e 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Insomma, perturbazioni a parte, le temperature sia massime che minime saranno in lieve aumento, in modo particolare nella provincia di Cagliari, dove non si verificheranno nemmeno precipitazioni. Continuate ad aggiornarvi con Meteo Casteddu tutti i giorni su Radio Casteddu online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.