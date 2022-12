Si accende la magia del Natale: eventi e musica a Serramanna, Sanluri e Monserrato

Una festa dell’Immacolata all’insegna di musica e colori: migliaia di persone in strada, tra eventi e intrattenimenti che danno il via ufficiale alla magia del Natale.

Dalle città ai centri più interni, le amministrazioni, con manifestazioni in grande stile o anche solo con giochi per bambini e un albero illuminato, hanno voluto regalare una giornata per celebrare l’Immacolata e iniziare le celebrazioni che culmineranno il 25 dicembre.

Strade chiuse al traffico, gazebo e bancarelle, alberi colorati un po’ ovunque: il Natale post pandemia si preannuncia all’insegna di spettacoli e ritrovi. Complice il bel tempo, città e paesi sono stati invasi da grandi e piccini che hanno partecipato gioiosamente ai programmi proposti.

A Monserrato, durante la mattina, decine di famiglie si sono ritrovate al parco Magico e intrattenute con spettacoli e animazioni: “Il cartellone completo con tutti gli appuntamenti sarà presentato a giorni” spiega l’amministrazione comunale.

I cittadini dei centri dell’hinterland cagliaritano si sono riversati soprattutto nel capoluogo: folla nelle vie dello shopping e traffico in tilt in via Roma lato porto.

Nei centri più piccoli lo scenario non è cambiato: da Serramanna a Sanluri grande festa. Bancarelle, mostre, spettacoli si sono svolti tra le vie Roma e Rinascita a Serramanna, opportunamente chiuse al traffico per consentire alla popolazione di passeggiare in tranquillità: 50 artisti e musicisti coinvolti, 100 negozi e stand aperti per lo shopping, 2 chilometri di area pedonale, 10 punti di degustazione di cibi e bevande. E ancora: 15 animatori, 2 mostre in apertura e 500 e vespe in parata ed esposizione sono i

numeri del primo evento dedicato al “Natale in Festa 2022” che ha organizzato il Comune. “La nostra idea è quella di ritrovarci assieme. Tutti i bambini – spiega il sindaco Gabriele Littera – rapiti da animatori, giocolieri, truccatrici e tutti i grandi a passeggio tra una degustazione di carciofi e un bel bicchiere di vino, un regalo di Natale e un momento ad ascoltare musicisti di ogni genere.

Tutto questo nel cuore del nostro centro. Illuminato a tema e addobbato, da piazza Venezia fino alle scuole di via Sicilia, insieme a commercianti, esercenti, comitati delle nostre feste più importanti e tantissime associazioni culturali, sportive, di volontariato.

Questa è la nostra idea di “Natale in festa””.

A Sanluri, in Piazza San Pietro, alle 16 si è svolto uno spettacolo per bambini e alle 17,30 è stato acceso l’albero di Natale in compagnia della banda musicale.

Insomma, un Natale che si prospetta tra i più sentiti e partecipati, con tanta voglia di trascorrerlo insieme e vivere i giorni di festa in armonia e serenità.