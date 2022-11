Meteo Casteddu, sulla Sardegna arrivano correnti umide e nuvole: massime di 23 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 10 novembre. L’isola sarà attraversata da correnti umide in quota che favoriranno annuvolamenti a tratti compatti. Le temperature saranno in leggero calo ma sempre al di sopra della media stagionale, con punte di 23°C. Andiamo a vedere dettagliatamente come si prevede il tempo per le quattro province storiche della Sardegna dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento durante la serata. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. La provincia di Sassari sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove è previsto tempo variabile con schiarite durante il pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento più compatto durante le ore pomeridiane. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da est. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata,come rilevato da Meteo.it. Continuiamo dunque a godere di un clima mite che ci permetterà piacevoli passeggiata all’aria aperta. Approfittiamone fintanto che sarà possibile. Vi consigliamo di rimanere sempre informati sulle previsioni meteo di tutta la Sardegna continuando a seguire Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.