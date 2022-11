Cagliari, fugge contromano in scooter: pluripregiudicato positivo al Covid trovato con soldi e roncola

Positivo al Covid ma in giro in sella al suo scooter, dentro lo zaino 325 euro, una roncola di quarantadue centimetri e una Postepay rubata. Una serie di reati non di poco conto, quelli commessi da B.J., pluripregiudicato di Cagliari, protagonista di un folle e pericolosissimo inseguimento per le strade di mezza città. L’uomo, in via Cadello, ha bruciato l’alt degli agenti della polizia Locale e ha seminato il panico tra i pedoni e gli automobilisti, iniziando una folle fuga contromano nelle vie di Is Mirrionis, rischiando di scontrarsi frontalmente con le macchine e di investire le persone. È riuscito ad arrivare in piazza Kennedy e lì gli agenti, che sono riusciti a non perderlo di vista nemmeno per un attimo, l’hanno fermato. Il pluripregiudicato, prima di essere ammanettato, ha tentato anche di fuggire a piedi. Portato in caserma, è stato identificato e dallo zaino sono saltati fuori soldi, roncola e la card ricaricabile delle Poste.

Non solo: B.J. è risultato anche senza patente e con lo scooter senza assicurazione e con targa e telaio irregolari. Il mezzo è stato sequestrato e lui è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza, ricettazione, porto abusivo di arma e violazione della quarantena per Covid.