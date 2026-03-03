Il Comune di Sanluri entra ufficialmente nel GAL Marmilla: nuove opportunità per imprese e territorio. Le imprese agricole, turistiche, ricettive e di servizi potranno accedere a nuovi strumenti di finanziamento, bandi e opportunità concrete.

Si tratta di un risultato che nasce da un percorso avviato da tempo, quando l’Amministrazione comunale ha scelto di dedicarsi con attenzione allo studio delle politiche agricole, con particolare riferimento alle misure rivolte alle zone svantaggiate e alle opportunità di sviluppo per i territori rurali. Un lavoro approfondito e responsabile che oggi consente a Sanluri di diventare parte attiva e protagonista delle politiche territoriali della Marmilla.

Un’opportunità importante anche per le realtà a trazione giovanile e femminile, che rappresentano una componente fondamentale per il rinnovamento e la crescita del tessuto economico.

“È un traguardo significativo per Sanluri – dichiara il Sindaco Alberto Urpi – frutto di un percorso iniziato tempo fa, quando abbiamo deciso di studiare con attenzione le politiche agricole dedicate alle zone svantaggiate. Oggi raccogliamo i risultati di quel lavoro, offrendo nuove prospettive di sviluppo alle nostre imprese e rafforzando il ruolo del nostro territorio all’interno della Marmilla”.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale organizzerà un ciclo di incontri pubblici rivolti alla cittadinanza e alle imprese, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio gli strumenti disponibili, le modalità di accesso ai finanziamenti e le prospettive che si aprono per Sanluri.

L’adesione al GAL Marmilla rappresenta una scelta strategica orientata alla crescita, alla valorizzazione delle risorse locali e alla costruzione di un futuro più solido e competitivo per la comunità.