Oltre 100 atleti internazionali, superstar globali come il 14 volte campione del mondo Chingiz Allazov (con 6 milioni di follower) e la leggenda Sak Kaoponlek, e la messa in palio di 12 titoli WBC: il “Muay Thai Sardinia” (17-19 ottobre, Palazzetto dello Sport) è un evento sportivo sostenuto dal CCN La Via Del Mare e dal Comune di Quartu Sant’Elena che mira a destagionalizzare il turismo, creando un ponte unico tra tradizione sarda e cultura orientale.

Il “Muay Thai Sardinia”, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre nel Palazzetto dello Sport di via Beethoven, si conferma un punto di svolta per il turismo sportivo in Sardegna, con oltre 100 atleti internazionali attesi. L’integrazione tra sport e turismo esperienziale punta a estendere la stagione estiva, beneficiando specificamente le attività commerciali della zona.

L’evento, fortemente voluto da Mauro Serra, due volte Campione Europeo e Supervisor e Responsabile italiano del settore dilettantistico per WBC Muay Thai, mira a consolidare la posizione dell’Isola nel panorama internazionale.

“Siamo entusiasti di poter offrire un evento di tale portata, capace di unire passione, crescita e condivisione,” dichiara Mauro Serra. “Il nostro obiettivo è creare un’esperienza che lasci un segno positivo in tutti i partecipanti, dentro e fuori dal ring. Personalmente so quanto la qualità degli ospiti internazionali come Allazov e Kaoponlek sia cruciale per competere sul mercato europeo e per raggiungere il sogno del Mondiale 2027”.

Il CCN La Via Del Mare è partner cruciale del progetto. “Dopo il grande successo di ‘Esperienze e Suoni D’Acqua’ che si è tenuto lo scorso weekend a Quartu, le esperienze di valore per la nostra città continuano,” afferma Luca Stocchino, Presidente del CCN La Via Del Mare. “Sostenere il ‘Muay Thai Sardinia’, un progetto che affianchiamo da due anni, significa investire sull’internazionalizzazione e sull’importanza di legare sport e turismo esperienziale per massimizzare il ritorno economico e prolungare la stagione”.

I tre giorni saranno dedicati al combattimento sportivo di altissimo livello: Masterclass imperdibili con le superstar Chingiz Allazov (14 volte campione del mondo) e la leggenda Sak Kaoponlek, oltre ai corsi per istruttori e arbitri tenuti da Rodrigo Alamos.

Sabato 18 ottobre (dalle 18): la notte di pura adrenalina vedrà i migliori atleti sardi sfidare combattenti da tutta Europa e Thailandia per la conquista di 12 titoli WBC nazionali e internazionali (2 Nai Khanom Tom, 1 Muay Ying, entrambi riservati ad atleti pluridecorati a livello internazionale -, 1 Europeo, 5 Mediterraneo e 3 Italiano 1 Europeo, 5 Mediterraneo e 3 Italiano). In sfida anche l’atleta quartese Federico Mazza (già Campione nazionale Muay Thai e Kickboxing KL, vincitore Hearts On Fire 2019 e due volte Campione del Mediterraneo WBC Muay Thai) contro il thailandese Rit Kaewsamrit, e la quartese Silvia Fadda per il Titolo Italiano Amateurs 61 kg che sfiderà Alice Marras. Match anche per altri due plurititolati isolani: gli atleti di Ploaghe Francesco Sotgiu ed Elisabetta Solinas.

Due gli ospiti d’eccezione a dirigere alcune masterclass imperdibili: la leggenda Sak Kaoponlek e la superstar Chingiz Allazov daranno vita a seminari esclusivi dedicati a fighter di ogni livello, con focus su strategie avanzate, gestione del match, allenamenti specifici e mentalità da campione. Ulteriori corsi saranno invece dedicati agli istruttori, per chi desidera aggiornarsi e migliorare le proprie metodologie: Rodrigo Alamos approfondirà l’insegnamento della Muay Thai con un approccio tecnico-pratico. La masterclass per arbitri offrirà invece una formazione d’élite su regolamenti, criteri di giudizio e gestione degli incontri, elevando la qualità dell’arbitraggio ai massimi standard internazionali.

A contorno, l’evento propone un’articolazione culturale e gastronomica senza precedenti con il villaggio oriente: offrirà circa 5 stand olistici con una decina di operatori di medicina cinese, yoga e artigianato orientale. L’ingresso al Villaggio è gratuito per il pubblico.

Street food. Saranno presenti 3 street food attivi mattina e sera (dalle 10 alle 24 sabato e domenica), con proposte di cucina sarda, thailandese fusion (Pad Thai, Fried Rice) e cucina araba e italiana.

Area bimbi: sarà attivo un servizio di babysitting a pagamento (5 euro) per i bambini, permettendo ai genitori di godersi lo spettacolo delle sfide in tranquillità.

La vendita dei biglietti per gli incontri è in corso e il Palazzetto è quasi sold out per la serata di sabato, l’organizzazione consiglia la prenotazione su https://muaythaisardinia.it/. L’ingresso al Villaggio Oriente è gratuito, mentre i biglietti per gli incontri costano 15 euro per gli spalti.

Il Muay Thai Sardinia è organizzato dalla SMTA Gym, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena e della Fondazione di Sardegna.