Meteo Casteddu, la primavera domina in Sardegna: caldo ovunque e 20 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 23 marzo 2023. Il tempo sarà stabile e soleggiato in tutta l’Isola grazie a un campo di alte pressioni. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà calmo per tutto il giorno, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza sereno. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Per oggi è tutto, vi lascio con una curiosità: Domani ricorre la giornata mondiale della meteorologia, che è stata istituita nel 1961 per commemorare la nascita dell’organizzazione meteorologica mondiale che avvenne appunto il 23 marzo del 1950. Con questo meraviglioso clima primaverile vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.