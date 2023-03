Colpito dalla meningite, Bono e la Sardegna col fiato sospeso per Andrea: “Risponde alle cure”

Bono e la Sardegna restano col fiato sospeso per la sorte di Andrea Pinna, il bimbo di 9 mesi colpito dalla meningite. Il piccolo si trova ricoverato da tre giorni al Bambin Gesù di Roma, dopo un volo urgente dalla Sardegna. “Ho parlato in serata col padre, il bimbo è stabile anche se la soluzione è delicata. Sembra comunque che stia iniziando a rispondere alle cure”, spiega, a Casteddu Online, il sindaco Michele Solinas, tra i primi a dare la notizia, confermando la vicinanza “a Giuseppe, Silvia e alla piccola Giada in questo momento di grande apprensione”. I medici continuano a tenerlo sotto osservazione continua. I genitori e tutte le persone che nell’ultimo periodo sono state in contatto con il piccolo, intanto, sono già stati sottoposti a profilassi. Il virus, fortunatamente, non si è esteso e non c’è nessun focolaio. Resta da capire, a questo punto, come sia stato possibile il contagio, vista l’assenza di casi, almeno sino a stasera.

Intanto, sui social vanno avanti i messaggi di speranza e preghiera dei compaesani del piccolo Andrea e del padre, un volto noto nella Barbagia visto che è l’allenatore della squadra di calcio del Taloro di Gavoi. Sia lui che la moglie hanno ricevuto anche vari comunicati di vicinanza, anche pubblici, da parte del parroco delle due chiese di san Gavino di Gavoi e san Giorgio di Lodine, don Michele Casula. Domani potrebbero esserci ulteriori novità sullo stato di salute del piccolo.