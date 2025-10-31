Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 Novembre

Le correnti umide che caratterizzeranno la giornata molto nuvolosa si smorzeranno lentamente favorendo ampie schiarite in serata . I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con più ampie schiarite in serata. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 6 °C. Non sono previste piogge. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con maggiori schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudovest. A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con maggiori schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e nebbia in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 13 °C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest. Il primo giorno di Novembre sarà dunque caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con venti deboli e moderati e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. nuvoloso e piovoso con temperature minime in rialzo che arriveranno a massime di 2 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba