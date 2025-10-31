Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 Novembre
Le correnti umide che caratterizzeranno la giornata molto nuvolosa si smorzeranno lentamente favorendo ampie schiarite in serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con più ampie schiarite in serata. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C. Non sono previste piogge. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con maggiori schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudovest. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con maggiori schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e nebbia in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest. Il primo giorno di Novembre sarà dunque caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con venti deboli e moderati e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. nuvoloso e piovoso con temperature minime in rialzo che arriveranno a massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba