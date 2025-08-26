Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 27 Agosto Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 °C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sud- Sudest . Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza soleggiat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 9 ° C e la minima di 2 4 ° C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est -Sudest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 °C e la minima di 16 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata . Sarà pertanto un m ercole dì in prevalenza sereno con temperature in ulteriore rialzo che arriveranno a toccare i 3 9 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba