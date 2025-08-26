Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 27 Agosto Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso.. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 25°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 39°C e la minima di 24°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un mercoledì in prevalenza sereno con temperature in ulteriore rialzo che arriveranno a toccare i 39°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba