La passione per lo sport e la neve fin da bambina, un sorriso costante e la determinazione di chi ama ciò che fa. Se ne è andata a soli 25 anni la maestra di sci Chiara Arduino, professionista del Garessio, del Sangiacomo e del Mondolè Ski team. La maestra di sci al Club Ceva.

La giovanissima e talentuosa insegnante è stata portata via ieri da un malore a Valtournenche, in Val d’Aosta, dove si trovava per lavoro.

Grande commozione da parte della Fisi: “Aveva una grande passione per lo sport e per la montagna”. Lavorava a Valtournenche, “dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale. Si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione italiana sport invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso“.