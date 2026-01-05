A Cagliari c’è un luogo in cui il riuso assume un valore concreto, quotidiano e accessibile a tutti. È Mercatopoli Cagliari, uno store dell’usato strutturato come un punto vendita retail: luminoso, ordinato e con migliaia di articoli selezionati provenienti dai privati cittadini che scelgono di mettere in vendita ciò che non utilizzano più.

In un momento in cui la sostenibilità è una scelta, Mercatopoli Cagliari si inserisce come una risposta concreta: aiuta i venditori a dare una seconda occasione agli oggetti e permette agli acquirenti di trovare pezzi unici, utili e curiosi, a prezzi accessibili.

Un servizio pensato per chi vuole vendere con serenità

Ogni articolo viene valutato da esperti del settore e messo in esposizione in un ambiente ampio e curato, con un percorso di vendita trasparente e monitorabile online. Il venditore non deve preoccuparsi di nulla: il negozio gestisce esposizione, promozione e vendita, riconoscendo il compenso in modo chiaro e sicuro. Una formula semplice che permette di liberare spazio, valorizzare ciò che non si usa più e partecipare alla cultura del riuso in modo pratico.

Tutto quello che si può trovare in negozio

Chi entra da Mercatopoli Cagliari scopre reparti ricchi e in continuo rinnovamento tra cui abbigliamento e accessori per donna e uomo, mobili e arredamento di diverse epoche e stili, elettrodomestici in ottimo stato, oggettistica e decorazione per tutti i gusti, sport e tempo libero, hobbistica, collezionismo e molto altro ancora. Una selezione ampia e sempre controllata, che rende il negozio una destinazione ideale sia per chi cerca occasioni di qualità, sia per chi ama l’idea di dare nuova vita agli oggetti.

Un negozio, due ingressi e un ampio parcheggio

La struttura è facilmente accessibile grazie al doppio ingresso, pensato per facilitare sia la consegna degli articoli sia la visita in negozio: il primo ingresso si trova in Viale Monastir al km 5.200, mentre il secondo è ubicato in Via Ticca, 10. Una comodità in più per raggiungere il punto vendita da diverse zone della città.

Per informazioni:

Sito: https://cagliari.mercatopoli.it

Facebook: https://www.facebook.com/MercatopoliCagliari

Instagram: https://www.instagram.com/mercatopoli_cagliari/

Telefono: 070 4647113

Chat Whatsapp 348 6986970