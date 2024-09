Maxi blitz dei carabinieri nella campagne di Lula, scovate 1150 piante di marijuana: “sradicati” 700 chili di droga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

All’alba, a Lula, i militari delle squadriglie dei cararabinieri “Iloghe” e “Monte Pizzinnu” della compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 45enne per coltivazione illecita di marijuana. Il risultato si iscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obbiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare fuggiaschi e coltivazioni illecite. L’indagato, all’esito degli accertamenti condotti e delle silenziose osservazioni a distanza eseguite negli ultimi giorni dai militari infiltrati, è ritenuto responsabile di avere coltivato una piantagione composta da 1150 piante di marijuana. Nessuna possibile scusante legata a marijuana sativa, le analisi hanno infatti portato a scoprire un elevato quantitativo di Thc.

La marijuana, del peso di 700 chili, è stata interamente estirpata e sequestrata dagli stessi militari. Il quarantacinquenne dovrà difendersi dalle accuse nel processo.