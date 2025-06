Piccola disavventura questa mattina per un maturando romano. Il curioso episodio lo riporta Il Messaggero. Un maturando, di corsa per affrontare la prima prova scritta di questa mattina, ha parcheggiato sulle strisce blu senza pagare nel quartiere Ostiense, probabilmente per la fretta. Il giovane, sperando nella comprensione dei vigili, ha lasciato un bigliettino sull’auto:” Vi prego ho la Maturità, ho girato 20 minuti”.

La giustificazione, però, non è servita ad evitare la multa al giovane. Chissà però che non abbia comunque svolto al meglio la prova d’esame.