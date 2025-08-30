1° ANNIVERSARIO

Ad un anno dalla scomparsa della cara e indimenticabile

Maria Vargiu

ved. BOI

i figli Patrizia, Paolo, Piero, Claudio, Renato con Cristiane, Gabry con Massimo, la nuora Ignazia e i suoi adorati nipoti e pronipoti, nel ringraziare quanti hanno preso parte al loro dolore, invitano tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata domenica 31 agosto 2025, alle ore 10.30, nella Parrocchia di San Giovanni Battista in Pula.

Impresa Funebre

ANTONINO PANI

Corso Vittorio Emanuele 103

Pula

Viale Regina Margherita 73/75

Cagliari

Tel. 070/670567