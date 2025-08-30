Il Corpo Forestale ha condotto un’operazione di controllo sulle concessioni demaniali marittime nel litorale di Muravera, che ha portato alla contestazione di 6 sanzioni amministrative ai concessionari degli stabilimenti balneari a supporto dei villaggi turistici della zona.

I controlli sono stati eseguiti dal personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base Navale di Villasimius, congiuntamente alla Polizia locale e all’Ufficio tecnico del Comune di Muravera.

Nel corso dell’attività sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui:

occupazione abusiva di arenile in difformità dalle autorizzazioni concesse; occupazione della fascia dei 5 metri dalla battigia – destinata esclusivamente al libero transito – mediante ombrelloni, sedie a sdraio e lettini; mancata delimitazione delle aree oggetto di concessione; installazione non autorizzata di due gazebo in legno, di una corsia a mare nonché occupazione dell’arenile con barche e attrezzatura varia; occupazione abusiva della fascia dei 5 metri, con conseguente rimozione immediata di circa 300 ombrelloni e sdraio.

Complessivamente, l’importo delle sanzioni supera i 15.000 euro, contestate con ordine di ripristino dei limiti e degli spazi effettivamente concessi.