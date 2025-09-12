Marco Mainas è il nuovo presidente di Confcommercio Sud Sardegna. L’elezione è avvenuta questa mattina durante l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali che si è tenuta nella sede di via Santa Gilla 6 a Cagliari.

Mainas, che ha raccolto oltre il 70 per cento delle preferenze, già presidente della Fimaa regionale e del sud Sardegna, e vicepresidente della Fimaa nazionale, vanta una lunga carriera nel suo settore.

Accolto da un lungo applauso, ha ringraziato la squadra che l’ha sostenuto, e tutti i presenti. “È con grande orgoglio ed emozione che mi prendo l’impegno di riportare l’associazione ad essere il punto di riferimento di tutte le imprese del territorio. Tutti avranno diritto di partecipare al nostro progetto migliorando l’offerta dei servizi per aiutare le imprese nella transizione ecologica e digitale, cogliendo ogni opportunità. Vogliamo aiutare le imprese a restare competitive sul mercato, e avere sempre più voce e tutela nei contesti istituzionali in cui la rappresenteremo”.

PRESIDENTE

Marco Mainas

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1.Massimo Di Cesare

2.Cristiana Placido

3.Elisabetta Cabras

4. Giovanni Filippino

5. Alessandro Piu

6.Simone Dongu

7. Danilo Argiolas

8.Luigi Biggio

9.Mauro Spanu

10. Gianluca Mureddu

11.Salvatorangelo Mulas

12. Roberto Pintor

13. Alessandro Cabras

14. Efisio Mameli

15. Emanuele Frongia

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMPONENTI EFFETTIVI

1. Stefano Altea

2. Alessandra Scafidi

3. Andrea Spano

COMPONENTI SUPPLENTI

4. Stefano Pistis

5. Davide Farinazzo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COMPONENTI EFFETTIVI

1. Giuseppe La Sala

2. Francesco La Sala

3. Maurizio Corona

COMPONENTI SUPPLENTI

4. Carmelo Pitzianti

5. Nicola Ibba