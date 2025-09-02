Anche la Sardegna in prima linea per portare aiuti al popolo palestinese. Lo sa bene Marco Loi, volontario di Villaputzu che raggiungerà Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla. “Manifesteremo contro il genocidio dando il sostegno della nostra piccola Isola solidale”, afferma Loi.

Anche il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha voluto salutare e augurare “Buon vento” a Marco: “Ieri sono venuto a conoscenza che c’è un pezzo di Villaputzu, in viaggio verso Gaza, nel cuore di una missione di pace. Marco Loi, nostro concittadino, farà parte della Global Sumud Flotilla, una flottiglia civile che unisce volontari da 44 Paesi diversi, con un unico obiettivo: rompere il blocco navale su Gaza e portare speranza, solidarietà e aiuti umanitari al popolo palestinese sotto assedio. Siamo profondamente orgogliosi di te, Marco. Il tuo coraggio, silenzioso e determinato, parla a nome di una comunità intera che crede ancora nella possibilità di un mondo più giusto. Buon vento, navigante di pace.”