Manuela e Maura, il bellissimo matrimonio che entra nella storia di Monserrato. “L’amore prevale su tutto. Buona vita a Manuela e Maura”, commenta entusiasta il sindaco Tomaso Locci. Un amore dolcissimo quello tra le due ragazze, che è stato celebrato questa mattina in Municipio a Monserrato. Nozze in mascherina celebrate dal primo cittadino, fiori rossi e blu per coronare un bellissimo sogno coltivato negli anni. Maura Pani è monserratina, mentre Manuela Calamida è cagliaritana: la loro unione civile passerà alla storia anche per il periodo storico, quello dell’emergenza coronavirus.

Ma anche se con pochi invitati e rigorosamente a distanza, Maura e Manuela parlano di “un meraviglioso giorno”, quello che non dimenticheranno mai. Si erano conosciute coltivando una grande passione comune, quella del calcetto, ormai diversi anni fa. Sono sempre state unite, e oggi hanno suggellato nel migliore dei modi questa meravigliosa storia diventando moglie e moglie. Perché l’amore non conosce barriere né confini, neanche ai tempi del virus.