Nuovo bollettino della protezione civile su Cagliari a cause delle condizioni meteo avverse per piogge e temporali. È prevista infatti allerta arancione per domani sabato 31 gennaio per rischio idrogeologico.

L’allerta sarà valida dalle ore 6 e sino alle ore 21 di domani. Sino alle 23.59, inoltre, sarà valido l’avviso di condizioni meteo avverse per pioggia e temporali.

In particolare per il rischio idrogeologico, la Protezione civile regionale segnala criticità ordinaria idrogeologico (codice giallo) tra le 6 e le 9 del mattino, criticità moderata (codice arancione) tra le 9 e le 18 e nuovamente criticità ordinaria sino alle 21. Lo stesso avviso specifica la criticità ordinaria dalle ore 9 alle ore 21 per rischio idraulico.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è vietato parcheggiare durante la fase di criticità moderata, tra le 9 e le 18: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Le auto potranno essere spostate l’area di sosta sicura presso il parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Ciò anche in considerazione di quanto specificato nell’avviso di condizioni meteo avverse per pioggia e temporali tra le 6 e le 23.59 sempre di domani, sabato 31 gennaio, con il quale si segnalano “precipitazioni diffuse sul settore centrale e meridionale della Sardegna anche a carattere di rovescio o temporale sparso, con cumulati moderati, localmente elevati e con possibili rovesci o temporali forti. I fenomeni più intensi si concentreranno nelle ore centrali”.

L’Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.