Maltempo in Sardegna, nuova allerta arancione sul Cagliaritano: altre 26 ore di temporali in agguato. Dopo il fortissimo nubifragio di ieri notte, scatta una nuova allerta addirittura arancione nel Campidano e nell’Iglesiente, che vale sino alle 18 di lunedì. Si chiede la massima attenzione ai cittadini di tutta l’area vasta cagliaritana, la situazione è critica e potrebbero esserci altre abbondanti piogge. Lo dice appunto il bollettino della Protezione Civile, ecco nei dettagli le disposizioni ufficiali:

codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta

Iglesiente e Campidano;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER

TEMPORALI sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu;