Malore o distrazione, anziana vola fuori strada nella rotatoria verso Pula

Fatali un malore o una semplice distrazione: un’anziana ha perso il controllo dell’auto che stava guidando in direzione Pula e, all’altezza della rotatoria per la zona industriale di Macchiareddu, è finita fuori strada. Per ore il traffico è rimasto paralizzato sulla 195, con centinaia di mezzi incolonnati e impossibilitati a muoversi. L’anziana è stata portata in ospedale ma non è in gravi condizioni.

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 19. E’ intervenuta una squadra della polizia locale di Cagliari.