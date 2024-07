Malamovida a Cagliari e Muravera tra pestaggi e alcol venduto ai minorenni: il questore chiude due locali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il questore di Cagliari ha disposto la chiusura di due locali, uno sito Costa Rei, a Muravera, e l’altro a Cagliari nel quartiere Stampace, per un periodo rispettivamente di 20 e 10 giorni. I provvedimenti sono stati disposti grazie all’articolo 100 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza. In particolare, il provvedimento di chiusura del locale di Costa Rei è stato eseguito dopo che i carabinieri, lo scorso dieci luglio, avevano segnalato una violenta aggressione: quattro uomini avevano picchiato due clienti, uno dei quali ha riportato lesioni personali abbastanza serie. Il locale, peraltro, è stato teatro, anche in passato, di ulteriori episodi di violenza e di alcune violazioni del divieto di somministrazione dell’alcol ai minori. La chiusura temporanea del locale di Stampace è stata, invece, disposta a seguito di un controllo della polizia Amministrativa e Sociale della questura, che ha accertato che nel pubblico esercizio erano state appena somministrate delle bevande alcoliche ad alcuni minorenni. La legge prevede infatti il divieto di servire alcolici ai minori di 18 anni. Quindi, chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità nel caso la maggiore età non sia evidente.

Dall’inizio dell’anno la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal questore di Cagliari in altre 5 circostanze, nello specifico a carico di due esercizi pubblici del centro cittadino, di un locale nel litorale Quartese del Poetto, e, in provincia, di due esercizi ubicati a Serramanna e Senorbì.