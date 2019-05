Magia sarda a Ingurtosu: “Due cerbiatti orfanelli adottano una capretta con una tenerezza infinita”

di Andrea Lord Brassey (guida turistica)

Se siete interessati ad una storia unica, ci troviamo a Naracauli a pochi chilometri dalla borgata di Ingurtosu. Un incontro unico…. la Natura non finisce mai di stupirci..Osserviamo oltre 30 minuti due giovani esemplari di cervo…. ed una capra. Nulla di strano?! Non è un fatto raro ammirare i cervi vicino alle capre dalle nostre parti. Non fosse per il comportamento atipico dei cervi… Stavano sempre vicino alla capra quasi fossero marcatori nel gioco del calcio…tanta tenerezza! Un’ipotesi credibile potrebbe essere l’adozione da parte della capra di cerbiatti orfanelli.. Tanti dubbi e tante ipotesi ma rimane un unico discorso da fare…. La Natura va oltre ogni possibile concetto… Ipotesi… regola o quant’altro. In Natura tutto è perfezione.