Maestra d’asilo 28enne trovata morta in casa, lacrime e tristezza a Trinità d’Agultu per Ambra Deledda

A Trinità d’Agultu, da qualche ora, regna lo sgomento per la scomparsa di una ventottenne, Ambra Deledda. Da un po’ di tempo lavorava come maestra nell’asilo finanziato dal Comune. Il suo corpo è stato trovato ieri in una delle abitazioni di proprietà della sua famiglia, nella zona di Cala Rossa, dal compagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non sarebbero stati trovati segni di violenza, per fugare tutti i dubbi è stato comunque disposto l’esame autoptico e il corpo della giovane è stato trasferito all’ospedale di Sassari. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Ambra Deledda. La notizia della morte ha fatto il giro del paese già dalla tarda serata di ieri. La ventottenne era originaria di un altro paesino sardo, Viddalba, ma da tempo si era trasferita a Trinità d’Agultu.

Il sindaco Giampiero Carta la conosceva bene: “Ero molto amico suo e del suo compagno, lavorava da un po’ qui da noi, faceva la maestra ai bambini dai due ai quattro anni. Il giorno del funerale, quando sarà fissato, sto valutando la possibilità di proclamare il lutto cittadino”.